В Чувашии подтвердили еще шесть смертей от COVID-19

Кроме того, в регионе за прошедшие сутки выявили 55 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии подтверждены еще шесть смертей от COVID-19, - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По состоянию на 26 апреля в республике число летальных исходов COVID-19 зафиксировано на отметке 1 352 случая.

Кроме того, в регионе за прошедшие сутки выявили 55 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии его обнаружили ровно у 24 тысяч человек.

Тем временем, глава Чувашии Олег Николаев привился от коронавируса. О своих ощущениях он рассказал во время еженедельного совещания в правительстве республики. По словам главы региона, его самочувствие хорошее.