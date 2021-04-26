В Ульяновске дерево упало на девятилетнего мальчика

Ребенка увезли в больницу на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 25 апреля в Ульяновске на улице Героев Свири прогуливалась семья. Девятилетний мальчик слегка отстал от своих родителей и в этот момент на него упало дерево. Пострадавшего ребенка срочно доставили на «скорой» в детскую больницу имени Ю.Ф. Горячева.

- Пациент поступил к нам в тяжелом состоянии с сочетанными травмами. В этот же день мы его прооперировали. Операция длилась около полутора часов. Сейчас он находится в отделении реанимации, - сообщил главный врач ОДКБ имени Ю.Ф. Горячева, главный детский травматолог Ульяновской области Алексей Кузин.

Тем временем данным инцидентом заинтересовалась прокуратура.

- Проверяется исполнение органами власти законодательства об обеспечении безопасных, цивилизованных условий жизнедеятельности населения, - отметили в надзорном ведомстве Ульяновской области.