В Казани восемь перекрестков оборудуют светофорами

Также в городе отремонтируют 6,5 тысяч квадратных метров дорог, установят 300 дорожных знаков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана светофорами оборудуют восемь перекрестков: ул.А.Аббасова – ул.Удивительная, пр.Победы – Оренбургский проезд, 193, ул.Залесная, 2б, ул.Дементьева, 3/3, ул.Мавлютова, 17 – ул.Сыртлановой, ул.Р.Зорге, 39, ул.Гаврилова, 30г, ул.Островского, 57а.

Это нужно для того чтобы снизить аварийность на данных участках. Также для этого отремонтируют 6,5 тысяч квадратных метров дорог, установят 300 дорожных знаков, 11 километров ограждений безопасности и на 70 участках 1 100 столбов с энергосберегающими светильниками.

Кроме того, в Казани уже начали наносить на проезжую часть новую разметку из термопластика. Только на это предусмотрено 285 миллионов рублей.