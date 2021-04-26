С 26 апреля 2021 года в Татарстане введен особый противопожарный режим

Так, например, во время его действия запрещается использовать на определенных территориях мангалы, если только они не стационарные и не находятся в точках общепита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с повышением уровня пожарной опасности в весенне-летний период в Татарстане с 26 апреля введен особый противопожарный режим. И согласно постановлению за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина, он будет действовать до 16 мая 2021 года включительно.

Так, во время этого режима запрещается:

- разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора;

- в населенных пунктах и дачах, а также объектах экономики, подверженных угрозе лесных пожаров, использовать открытый огнь для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях, в том числе на мангалах и жаровнях, за исключением точек общепита;

- применят пиротехнику 1 - 3 класса опасности на территориях населенных пунктов, организаций отдыха детей и их оздоровления, садоводческих или огороднических товариществ, объектов экономики, оздоровительных организаций, подверженных угрозе лесных пожаров, а также в лесопарковых зонах, на торфяных участках и открытых территориях, граничащих с лесными массивами;

- запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкций с помощью открытого огня.