Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 апреля 2021 16:01

В Казани из-за пожара на подстанции без света остаются тысячи людей

Школы и детсады, где нет света, просят родителей забрать детей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Специалисты продолжают устанавливать причину возгорания.

Специалисты продолжают устанавливать причину возгорания.

Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник пожар на подстанции на улице Зорге в Казани оставил без света не только тысячи жителей Советского и Приволжского районов, но и восемь школ и шесть детских садов. В настоящее время аварийный бригады подключают потребителей по резервной схеме. Так, уже примерно 15% отключенных домов и зданий получили свет. Полностью восстановить электроснабжение обещают к вечеру.

Тем временем в образовательных учреждениях руководство сделало рассылку в родительских группах мессенджеров с просьбой забрать детей. Дело в том, что из-за пожара на подстанции пропало не только электричество, но и вода.

В связи с этим МУП «Водоканал» направляет к домам автоцистерны с водой. В свою очередь из-за аварии в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани работает «горячая линия»: 8 (843) 277-05-11.

ЧП