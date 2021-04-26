В Казани из-за пожара на подстанции без света остаются тысячи людей

Специалисты продолжают устанавливать причину возгорания. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник пожар на подстанции на улице Зорге в Казани оставил без света не только тысячи жителей Советского и Приволжского районов, но и восемь школ и шесть детских садов. В настоящее время аварийный бригады подключают потребителей по резервной схеме. Так, уже примерно 15% отключенных домов и зданий получили свет. Полностью восстановить электроснабжение обещают к вечеру.

Тем временем в образовательных учреждениях руководство сделало рассылку в родительских группах мессенджеров с просьбой забрать детей. Дело в том, что из-за пожара на подстанции пропало не только электричество, но и вода.

В связи с этим МУП «Водоканал» направляет к домам автоцистерны с водой. В свою очередь из-за аварии в администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани работает «горячая линия»: 8 (843) 277-05-11.