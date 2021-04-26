"Надо быть мужиками и выиграть три игры": Капитан "Рубина" оценил шансы казанцев пробиться в еврокубки

Фото: ФК "Рубин".

После неудачного матча "Рубина" с "Краснодаром" казанцы практически лишились шансов пробиться в Лигу Чемпионов, но попасть в Лигу Европы или Лигу Конференций возможность еще есть. По мнению капитана команды Филипа Уремовича, главное - выиграть все три матча.

- Все очень просто. Сегодня "Краснодар" был лучше, в первом тайме нас вообще не было. Очень стыдно за себя, за каждого игрока. Не помню, чтобы мы так плохо еще играли. К тому же в такой важной игре. Но во втором тайме мы прибавили, начали играть в свой футбол и сразу создали моменты. Но этого недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как "Краснодар". Извиняюсь перед каждым болельщиком, который сегодня пришел на игру. Постараемся, чтобы больше такого не было. Надо быть мужиками, прибавить в два раз больше, чем было сегодня, и выиграть все три матча. Каждая из трех игр будет очень важной. Думаю, игра с "Динамо" будет решающей. Мы должны выиграть и готовиться к следующим важным матчам. - заявил Уремович.

После 27 туров в активе "Рубина" 46 очков и 4 место в турнирной таблице. Столько же баллов набрали еще три команды - "Сочи", ЦСКА и "Динамо".