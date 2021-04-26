В Казани Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 26 апреля, исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. В Честь этого в Казани к его памятнику возложили цветы президент Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

В церемонии также приняли участие представители общественности, деятели культуры и искусства Татарстана, депутаты регионального Госсовета.

Отметим, что сегодня вечером состоится церемония вручения Госпремии республики имени Габдуллы Тукая

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