Из-за пожара на подстанции без электричества остались жители Советского и Приволжского районов Казани

Причины возгорания выясняют специалисты. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

26 апреля на улице Зорге загорелась подстанция. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, но они могли бороться с пламенем только при помощи огнетушителей. Лишь после разрешения энергетиков они смогли применить пену.

- Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причина происшествия уточняется.

Во время пожара было частично отключено электричество в Советском и Приволжском районах Казани. Резервным подключением домов сейчас занимаются аварийные бригады. Как сообщают «Комсомолке» местные жители, по некоторым адресам электричество уже включили.