За минувшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса

18 больных пришлось госпитализировать, остальные 20 пациентов получают необходимую медпомощь на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за минувшие сутки выявили 38 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав республики. Все они, по заверению ведомства, являются контактными. 18 больных пришлось госпитализировать, остальные 20 пациентов получают необходимую медпомощь на дому.

Что же касается географии распространения инфекции, то в этот раз наибольшее количество зараженных зарегистрировали именно в Набережных Челнах – 16 человек, на втором месте здесь Казань – 12 инфицированных за эти сутки.

Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 20 310 случаев коронавируса. В 17 383 из них, в том числе и пяти за минувшие сутки, люди смогли победить болезнь, а в 455 скончались.