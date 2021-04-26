В Ульяновске в ДТП с двумя авто и маршруткой пострадали девять человек

В результате аварии маршрутка перевернулась на бок. Фото: с сайта ulpressa.ru

Утром 26 апреля в Ульяновске на перекрестке улиц Ефремова и Отрадная произошло массовое ДТП – столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet и Kia, а также маршрутка. В результате этой аварии последняя перевернулась на бок. Пострадали водитель Chevrolet и восемь пассажиров маршрутки.

Все они, в том числе две 16-летние девочки-подростки и шестилетний мальчик с различными травмами доставлены в больницы, говорится в сообщении МВД Ульяновской области.

В настоящее время в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

- В связи с произошедшим прокуратура проверяет исполнение законодательства о транспортном обслуживании населения и обеспечении безопасности дорожного движения, - в свою очередь заявили в прокуратуре области.