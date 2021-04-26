В Казани из-за блогера с веслом на крыше «Тойоты» ГИБДД выписала штрафов на 10,5 тысяч рублей

Мужчина с веслом был замечен на Ленинской дамбе в Казани. Фото: скриншот с видео

Сотрудники ГИБДД Казани заинтересовались очередным местным блогером, который ради хайпа взял в руки весло и принялся нарушать правила дорожного движения. А именно полицейские при мониторинге соцстей увидели видеоролик, где молодой человек с веслом стоял на крыше движущегося автомобиля «Тойота». Все это произошло на Ленинской дамбе.

Довольно скоро «экстремала» вычислили и не только его одного. Как установили полицейские в съемке видеоролика принимало участие пять человек, трое из них водители.

- В результате, в отношении их составлено девять административных протоколов. Так, пассажиры были привлечены к ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения, водители – за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины, - сообщили в МВД Татарстана.

Всего за «мужчину с веслом» было выписано штрафов на общую сумму 10,5 тысяч рублей.

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