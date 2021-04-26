Казань вошла в топ-3 лучших российских городов для жизни в 2021 году

Фото: Алина НИЗАМОВА

По итогам опроса в 36 крупных городах России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, специалисты портала SuperJob составили рейтинг лучших из них. Всем респондентам задавался один и тот же вопрос: «Нравится ли вам жить в вашем городе?».

Так, 90% опрошенных жителей Казани ответили: «Да». Таким образом, столица Татарстана оказалась на втором месте рейтинга, войдя в топ-3. На первом же оказалась Тюмень, на третьем месте Краснодар и Сочи, на четвертом Екатеринбург, а на пятом Воронеж.

Исследователи при этом отметили, что Казань занимает вторую строчку рейтинга еще и по показателям безопасности (достижения в этой сфере отметили 22% жителей города), доступности товаров и услуг (40%), наличию хорошей работы (17%), оценкам высшего образования (28%), автомобильных дорог (32%), парков и скверов (56%), кинотеатров и театров (31%).