В Московском районе Казани на сутки от воды отключат около 30 домов, две школы и одну больницу

Вода пропадет с 9.00 27 апреля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за замены запорной арматуры на сетях водопровода на перекрестке улицы Гагарина с улицами Восход и Каримова, а также около дома №103 по все той же улице Гагарина, ряд домов и зданий Московском районе города на сутки отключат от воды.

Так, ее с 9.00 27 апреля до 9.00 28 не будет по следующим адресам:

ул.А. Каримова, 62, 66, 66а, 69/32, 71, 71а, 73;

ул.Ак. Королева, нечетные номера домов от дома №21 до №39/34 включительно;

ул.Восстания, 48а, 50, 54;

ул.Восход, 20, 22, 24/105, 29 (школа №99), 30, 32, 32а, 32б, 34/39;

ул.Гагарина, 93/191, 95 (городская больница №7), 97, 99, 101, 101а (гимназия №75), 103, 105/24, 107;

ул.Декабристов, 187а, 189, 189/1, 191/93, 193, 195/26Б, 197, 197а, 199, 201/21;

ул. Мухамедьярова, 23, 23а, 25, 25а, 36, 38, 38а, 42, 42а.

По заявкам местных жителей МУП «Водоканал» организует подвоз автоцистерн с водой. Для этого надо будет обратится в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)231-62-60.