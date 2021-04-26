В Нижнекамске самый крупный в Татарстане торговый центр запланировали открыть в начале мая

Здание имеет шесть этажей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля в администрации Нижнекамска на еженедельном совещании мэр города Айдар Метшин сообщил, что строившийся здесь самый крупный торговый центр в Татарстане планируется открыть в начале мая 2021 года.

По словам градоначальника, ранее намеченные сроки переносились в связи с влиянием на ситуацию пандемии коронавируса. Отметим, новый ТЦ в Нижнекамске будет иметь общую площадь 120 тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании должен появиться каток, детский развлекательный центр, кинотеатр, МФЦ и автопарковка.