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Общество26 апреля 2021 9:49

В Нижнекамске самый крупный в Татарстане торговый центр запланировали открыть в начале мая

Общая площадь объекта 120 тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Здание имеет шесть этажей.

Здание имеет шесть этажей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля в администрации Нижнекамска на еженедельном совещании мэр города Айдар Метшин сообщил, что строившийся здесь самый крупный торговый центр в Татарстане планируется открыть в начале мая 2021 года.

По словам градоначальника, ранее намеченные сроки переносились в связи с влиянием на ситуацию пандемии коронавируса. Отметим, новый ТЦ в Нижнекамске будет иметь общую площадь 120 тысяч квадратных метров. В шестиэтажном здании должен появиться каток, детский развлекательный центр, кинотеатр, МФЦ и автопарковка.