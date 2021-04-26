Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка

Фото: president.tatarstan.ru

26 апреля отмечается 135-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Также в Татарстане одновременно с этим отмечается и День родного языка. В связи с этим татарстанцев поздравил президент республики Рустам Минниханов.

- Короткая, но полная одухотворяющего творческого огня жизнь поэта пронеслась по широкому небосводу истории татарского народа, великой России и огромного тюркского мира яркой, стремительной кометой, осветив собой всю нашу многовековую национальную культуру. В Тукае гармонично уживались и ранимый лирик, и бескомпромиссный публицист, и вдумчивый философ, и тонкий сатирик, и непререкаемый борец за свободу и счастье своего народа. Недаром и по сей день его гениальная поэзия даёт ответы на многие актуальные вопросы современности. С помощью высокого художественного слова Тукай сумел донести до нас вечные духовные истины, объединяющие представителей различных национальностей и вероисповеданий, открыл для России и всего мира неисчерпаемые богатства татарского языка, тайны наших древних преданий, уникальную красоту обычаев и обрядов. Дорогие друзья! Пусть День родного языка станет для всех нас праздником духовности и красоты родной речи! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! – говорит с в поздравлении Рустама Минниханова.