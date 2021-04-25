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Здоровье25 апреля 2021 16:23

В Чувашии зарегистрировали еще четыре смерти от COVID-19

Также там за сутки выявили 56 новых случаев заражения
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в регионе коронавирус был диагностирован 23 945 людям.

Всего в регионе коронавирус был диагностирован 23 945 людям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число смертей от коронавирусуа в Чувашии возросло до 1 346. О последних четырех летальных исходах болезни 25 апреля сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Также, по данным федерального оперативного штаба, в республике за прошедшие сутки выявили 56 новых случая заражения COVID-19. Всего в регионе он был диагностирован 23 945 людям.

Что же касается кампании по массовой вакцинации от коронавируса, то, по сообщению Роспотребнадзора Чувашии, в регион поступило уже около 85 тысяч доз прививки. Ее получили порядка 60 тысяч местных жителей.

Коронавирус Covid-19