Власти Набережных Челнов для покупки больших автобусов хотят привлечь инвесторов

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Согласно стандартам «доступная среда» власти Набережных Челнов решили полностью обновить в городе автопарк автобусов средней и большой вместимости.

Для этого сейчас ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов. Если они выразят свою заинтересованность, то будет проведен аукцион на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам Набережных Челнов. Напомним, сегодня в городе уже курсируют 37 больших автобусов марки ЛИАЗ, которые поступили от правительства Москвы, причем на безвозмездной основе.