В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Также в области за минувшие сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области подтверждены еще восемь смертей от коронавируса, сообщает 25 апреля федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, число исходов болезни в регионе возросло до 1 136.

Также, по информации федерального оперштаба, в области за минувшие сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Всего же там с начала пандемии его обнаружили у 52 987 человек.

В свою очередь Роспотребнадзор Ульяновской области сообщает в это воскресенье, что за все время в регионе было проведено 837 497 лабораторных исследований на коронавирус, обследовано 841 323 человека, из которых 7 933 до сих пор находятся под медицинским наблюдением.