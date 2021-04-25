25 апреля в Татарстане из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

Ненастье ожидается в течение всего дня и вечером.

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение - с 14.00 до 19.00 25 апреля на территории республики ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с.

Отметим, что 26 апреля если ночью и пройдут небольшие осадки в виде дождя, а также мокрого снега, то днем из особо и не ожидается. При этом в темное время суток температура воздуха прогнозируется в пределах от -2 до +3 градусов, в светлое время – от +9 до +14. Также отмечается, что ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.