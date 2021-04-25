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Здоровье25 апреля 2021 13:33

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

В этот раз в больницу пришлось увезти 12 человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 272 человек.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 272 человек.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщил 25 апреля Минздрав Татарстана, за минувшие сутки в республике выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Все они являются контактными. В этот раз госпитализация понадобилась 12 пациентам, остальные – 23 человека, получают лечение на дому.

Стоит отметить, что в плане географии распространения инфекции по-прежнему лидируют Казань и Набережные Челны – 13 и восемь случаев соответственно.

Всего в Татарстане коронавирус был обнаружен у 20 272 человек. 17 378 из них, в том числе и пять человек за пошедшие сутки, смогли выздороветь, а 455 скончались.

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