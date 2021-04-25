В Татарстане в ДТП с авто и мопедом один подросток погиб и еще один пострадал

С места аварии в больницу на "скорой" увезли двух подростков. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту субботу, 24 апреля, в половине десятого вечера в Тукаевском районе 15-летний водитель мопеда превысил скорость и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2112.

С места аварии был госпитализирован как водитель мопеда, так и его 14-летний пассажир. Последний из-за полученных травм скончался в больнице.

- Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД Татарстана.