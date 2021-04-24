В Чувашии впервые с февраля 2021 года число заболевших коронавирусом за сутки превысило 60 человек

Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 23889 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки на территории Чувашии зарегистрировали 60 случаев заражения коронавирусом. Последний раз такой показатель ежесуточного прироста был 20 февраля 2021 года. С тех пор за сутки регистрировалось меньше заболевших. Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 23889 жителей республики.

По данным на 24 апреля 2021 года в Чувашии зарегистрировано 1342 смерти от коронавируса. Четыре летальных случая подтвердили за прошедшие сутки.