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Здоровье24 апреля 2021 14:03

В Чувашии впервые с февраля 2021 года число заболевших коронавирусом за сутки превысило 60 человек

Кроме того, за сутки подтвердили четыре смерти от Covid-19
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 23889 жителей республики.

Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 23889 жителей республики.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки на территории Чувашии зарегистрировали 60 случаев заражения коронавирусом. Последний раз такой показатель ежесуточного прироста был 20 февраля 2021 года. С тех пор за сутки регистрировалось меньше заболевших. Всего с момента начала пандемии Covid-19 выявили у 23889 жителей республики.

По данным на 24 апреля 2021 года в Чувашии зарегистрировано 1342 смерти от коронавируса. Четыре летальных случая подтвердили за прошедшие сутки.

Коронавирус Covid-19