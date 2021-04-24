Слуцкий об уходе Кварацхелии: Ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри

Фото: ФК "Рубин".

Яркая игра Хвичи Кварацхелии за "Рубин" не проходит незаметно. Каждую неделю появляется информация о интересе к 20-летнему полузащитнику со стороны европейских клубов. Как кажется, что уход Хвичи летом - дело решенное. По мнению главного тренера команды Леонида Слуцкого, у Кварацхелии есть все, чтобы заиграть в Европе.

- Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в 5 ярчайших игроков из ТОП-5 лиг. Если мы отбросим Италию, Испанию, Англию, Францию, Германию, то он входит по всем показателям, на которые смотрят все тренеры, все скаутские аналитические отделы. Он входит в ТОП-5 лиг, будучи 20-летним игроком. Поэтому я просто рассуждаю, если не купят Кварацхелию, то кого, собственно говоря, будут приобретать команды из этих стран. Мной руководит логика и понимание уровня его мастерства и реалий рынка, где он находится. Знаете, каждому овощу или фрукту своя грядка и свое время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри. Если человек действительно перерос и может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны - безумная гордость. Нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы, - цитирует Слуцкого "Татарстан 24".