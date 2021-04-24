В Татарстане адвоката обвиняют в мошенничестве

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

52-летнюю адвоката Нижнекамского центрального филиала коллегии адвокатов Республики Татарстан обвиняют в мошенничестве.

Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РТ, в ноябре 2020 года обвиняемая, находясь на территории Тукаевского района, в ходе общения с мужчиной, сын которого привлекался к уголовной ответственности за совершение ДТП со смертельным исходом, предложила передать сотрудникам судебной системы 3,4 миллиона рублей за решение вопроса о назначении ему судом минимального наказания.

При этом 100 тысяч рублей должны были предназначаться ей, якобы за передачу денег. В результате мужчина передал ей денежные средства, а также ПТС на автомобиль, в качестве гарантии оплаты оставшихся денежных средств. В дальнейшем денежные средства адвокат похитила.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в пресс-службе МВД Татарстана.