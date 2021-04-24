В память о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС в Казани возложат цветы

Фото: мэрия Казани.

26 апреля в Казани в память о героически исполнивших свой долг участниках ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС состоится возложение цветов. Церемония начнется в 10:00 в сквере, расположенном на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана.

В мероприятии примут участие ветераны-ликвидаторы, члены семей погибших, а также председатель татарстанской общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Александра Барсков, представители Исполкома Казани и другие.

СПРАВКА КП

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции – самая страшная техногенная катастрофа ХХ века. В атмосферу вследствие пожара на реакторе было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ. Более 400 тысяч человек оказались в зоне экологического бедствия и подверглись облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы. Участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС стали 3500 татарстанцев, среди которых 1500 казанцев.

Ежегодно 26 апреля в России вспоминают участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 2003 года Организацией Объединенных Наций 26 апреля провозглашен Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.