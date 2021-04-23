Два мужчины умерли от коронавируса в Татарстане

Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стал ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане зарегистрировано еще случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались двое мужчин 1948 и 1950 годов рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Всего по данным на 23 апреля 2021 года в Татарстане от коронавируса умерли 453 жителя республики.