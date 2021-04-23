Держал топор и грозился убить: ссора соседей по общежитию в Ульяновске едва не привела к трагедии

В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

22 апреля в дежурную часть ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска обратилась 49-летняя жительница областного центра. Она заявила, что ее сосед по общежитию грозился ее убить.

Выехавший на место происшествия участковый уполномоченный полиции предварительно установил, что у потерпевшей с соседом по общежитию произошел конфликт из-за того, что последний разрубил топором замок на входной двери в общий коридор.

- В ходе ссоры мужчина, взяв топор, высказал в адрес женщины угрозу убить ее. Последняя испугалась и закричала. На крик выбежали другие соседи и увели дебошира, - уточнили в пресс-службе областного МВД.

В настоящее время по данному факту отделом дознания ОМВД России по Железнодорожному району Ульяновска возбуждено уголовное дело.