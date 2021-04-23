Лучшим игроком Еврокубка 2021 признан баскетболист УНИКСа

Фото: БК УНИКС.

В баскетбольном Еврокубке осталось сыграть лишь финальный раунд. За главный трофей поспорят УНИКС и "Монако". К слову, организаторы не стали дожидаться окончания турнира и объявили имя лучшего игрока уже сейчас. Им стал защитник УНИКСа Джамар Смит. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В 20 матчах сезона 34-летний Смит в среднем набирал 17,1 очка, делал 2,6 подбора, 3,5 передачи и 1,2 перехвата при точности трёхочковых 47,9%.

Кстати, УНИКС стал первой командой в истории Еврокубка, представители которой дважды признавались MVP. Ранее награду получал другой американский легионер казанского клуба — Эндрю Гаудлок.