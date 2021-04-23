Еще 33 жителя Татарстана заразились коронавирусом

Фото: пресс-служба президента РТ.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, из них 3 – завозные, 30 – контактные. 13 человек госпитализировано, 20 получают лечение на дому. Почти половина заболевших, 15 человек, - жители Казани.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 20 203 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 17306 человек, в том числе 43 за минувшие сутки.

Всего по данным на 23 апреля 2021 года провакцинирован 220 841 человек (прирост за сутки 5 708), из них 129 728 получили вторую прививку.