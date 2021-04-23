Последние весенние сельхозярмарки в Казани 24 апреля 2021: Где будет вестись торговля

Фото: мэрия Казани.
24 апреля в Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. С 6.00 до 13.00 во всех районах города будет открыто 15 площадок для торговли.
Авиастроительный район
пересечение улиц Беломорская и Гудованцева
улица Дементьева (возле дома №7)
улица Ленинградская (возле дома №27)
Вахитовский район
пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан
Кировский район
улица Батыршина (возле дома №20)
улица Краснококшайская (возле дома №150/2)
улица Революционная (возле дома №12)
Московский район
улица Шамиля Усманова (возле дома №1)
Ново-Савиновский район
улица Академика Лаврентьева (возле дома №10)
проспект Ямашева, 71а
Приволжский район
улица Рихарда Зорге, 66 корп.1
улица Юлиуса Фучика (возле дома №72)
Советский район
улица Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»)
улица Закиева, 12
улица Липатова, 7
Кроме того, по просьбе жителей ЖК «Салават купере» ярмарки будут организованы на парковке торгового центра «Радужный» в поселке Осиново и в технополисе «Новая Тура» Зеленодольского района.