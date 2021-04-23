Фото: министерство образования РТ.

В Казань прибудет "Поезд Победы". Необычный состав посетит столицу Татарстана уже не в первый раз.

Поезд Победы – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда, осуществляющем движение. Особый взгляд на события тех лет, на их исторический масштаб через частное, личное восприятие каждого сегодня. Это современный подход к инсталляциям: через визуальное искусство, интерактивные и традиционные форматы, динамичный сторителлинг в режиме реального времени.

Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением: более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. В экспозиции используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.

За время работы с октября 2020 года музей посетили более 67 тысячи посетителей, маршрут прошел через 29 городов в регионах России.

Организаторы просят: в целях обеспечения безопасности по распространению коронавирусной инфекции при посещении выставки использовать медицинские маски, а также соблюдать социальную дистанцию.