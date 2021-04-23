В Ульяновск доставили 20 подаренный Москвой троллейбус

Троллейбус выйдет на маршрут следования в Заволжском районе. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Накануне в Ульяновск прибыл двадцатый по счету троллейбус модели АКСМ-321, которые городу подарили власти Москвы.

- Как отмечают специалисты, троллейбус модели 321 идеально выверен по основным параметрам. С конструкторской точки зрения, данный вид транспорта - наилучшее решение для эксплуатации в любых городских условиях, - сообщил директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Александр Мясников.

После прохождения приемки, технического обслуживания, присвоения бортового номера и обкатки троллейбус выйдет на маршрут следования в Заволжском районе.