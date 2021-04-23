Работы почти завершены: Когда заселят старейший долгострой Казани

Вселения в квартиры собственники жилья ждали 16 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал строительство одного из старейших долгостроев – многоквартирного жилого дома по улице Достоевского, 57. Сдача этого дома должна была состояться в 1 квартале 2005 года, однако работы были приостановлены, а в 2011 году компания-застройщик была признана банкротом.

Строительство объекта возобновилось в июне 2020 года, после того как Фонду Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства были переданы права застройщика ООО «Фирма «Свей». На сегодня работы выполняет подрядная организация «Садака» (входит в группу компаний «Бриз»).

Финансирование осуществляется как за счет средств республики, так и из федерального бюджета. Как сообщили Рустаму Минниханову, строительные работы на объекте уже подходят к завершению. Ожидается, что в конце апреля дом будет введен в эксплуатацию, 245 граждан получат ключи от квартир.