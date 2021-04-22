Церемония прощания с деятелем пройдет в Крестовоздвиженском храме Казанского мужского Богородицкого монастыря. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне на 57-ом году жизни после обнаружения у него коронавируса умер Дмитрий Хафизов - советник мэра Казани по вопросам религии, главный специалист отдела развития туристической индустрии городского комитета по развитию туризма, председатель татарстанского отделения Императорского православного палестинского общества. Отметим, что Хафизов сыграл одну из важнейших ролей в возвращении из Ватикана Казанской иконы Божией Матери.

Известно, что церемония прощания с деятелем пройдет в эту субботу, 24 апреля, в Крестовоздвиженском храме Казанского мужского Богородицкого монастыря в 8.00. Само отпевание в храме намечено на 10.00. Гражданская же панихида и погребение пройдет в 12.00 на Самосыровском кладбище.