В Ульяновской области число смертей от коронавируса возросло до 1 117

Всего в области коронавирус был обнаружен у 52 740 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ульяновской области количество смертей от коронавируса возросло до 1 117, сообщает 22 апреля федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции и уточняет, что в это число вошли и подверженные накануне четыре летальных исхода болезни.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 80 новых случаев заражения короанвирусом. Всего он в области был обнаружен у 52 740 человек.

В то же время региональный Минздрав сообщает, что в Ульяновской области прививку от коронавируса – «Спутник V», получили более 83 тысяч местных жителей, из которых около 50 тысяч уже сделали вторую инъекцию этого двухкомпонентного препарата.