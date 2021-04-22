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Во время Рамазана в Татарстане республиканский ифтар 2021 пройдет 11 мая в МВЦ «Казань ЭКСПО», сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) республики. Практически за одним столом в момент разговения соберутся пять тысяч человек. Среди которых будут и простые верующие, и первые лица Татарстана.

- Также в этот же день принято решение раздать дополнительные ифтар-боксы для нуждающихся на стадионе «Ак барс Арена». Сокращение количества участников мероприятия связано с эпидемиологической обстановкой в республике, а смена места его проведения обусловлена сезоном нынешнего месяца Рамазан и для обеспечения комфортных условий для посетителей. При проведении ифтара будут соблюдены антиковидные меры безопасности, - отметили в ДУМ Татарстана.

Напомним, до пандемии коронавируса республиканский ифтар в Казани проводился на стадионе «Ак барс Арена».