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Общество22 апреля 2021 13:01

Врач из Набережных Челнов сравнила противников вакцинации от коронавируса с китами-самоубийцами

Медик удивляется тому, что, несмотря на официально доказанную эффективность российских препаратов, некоторые все еще отказываются от прививки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Тем временем, по данным Минздрава Татарстана от 22 апреля, в республике от коронавируса вакцинировались уже 215 133 человека.

Тем временем, по данным Минздрава Татарстана от 22 апреля, в республике от коронавируса вакцинировались уже 215 133 человека.

Фото: Анастасия Осипова

В Набережных Челнах главврач одной из семейных клиник Лариса Танова в своем Инстаграме выразила свое удивление по поводу местных жителей, которые все еще не привились от коронавируса и даже против этой вакцинации. Она сравнила отказников с китами-самоубийцами.

- Есть непонятное явление в природе. Киты выбрасываются на берег и погибают. Не менее странно, когда их снова отправляют в море, они возвращаются, чтобы снова выброситься. Что это за явление? Почему возникает коллективное самоубийство? Загадка. То ли какой-то поступает сигнал, что в данной популяции животных становится много или это стадное сумасшествие? – провела параллели врач из Набережных Челнов. - Заболевание коронавирусом у нас не снижается. Как? У нас же есть инструмент сейчас, прививка. Люди выбирают смерть, чем ее сделать. Ведь надо включать мозг. В отличие от животных, от баранов, которые бросаются со скалы, нам дан разум, который и придумал эти прививки.

Тем временем, по данным Минздрава Татарстана от 22 апреля, в республике от коронавируса вакцинировались уже 215 133 человека, в том числе и 5 502 за прошедшие сутки. Из этого числа, 129 061 человек получил вторую инъекцию прививки.