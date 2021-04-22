"Вопросы надо задать Сашке": Почему Хованов не смог заиграть в "Ак Барсе"

Фото: ХК "Ак Барс".

Перед началом нынешнего сезона много разговоров велось вокруг возвращения в "Ак Барс" из Америки форварда Александра Хованова. Молодой воспитанник клуба неплохо проявил себя за океаном, поэтому, казалось, что он сможет заиграть в "Ак Барсе".

В межсезонье он много выступал, а вот с началом сезона постепенно начал терять место в основе. В итоге он сыграл всего в 7 матчах, не отметившись голами. Куда больше он выходил на лед в составе "Барса" в ВХЛ, где в 30 матчах забил 8 голов и отдал 16 передач.

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов рассказал, чего не хватило Хованову, чтобы заиграть в КХЛ.

- Сашка получил большой шанс. Перед началом сезона я даже не думал о Ваньке Емеце, а он сыграл 18 матчей, забил 4 гола. Кстати, пару важных голов. Тут всё на поверхности. Почему иностранцы? Мы же хотим победить. Такой закон – кто сильнее, тот и должен играть. Сашка прошёл всю предсезонку, играл. Понятно, что он был в молодёжной сборной, были большие ожидания. Но были те ребята, которые его переигрывали. Вопросы надо задать Сашке. Если бы он играл, давал результат – вообще не вопрос. Он год играл в молодёжной лиге за океаном, а не в фарм-клубе. Ажиотаж в том, что играл в молодёжной сборной. Думаю, неплохо там сыграл, но уровень КХЛ довольно-таки серьёзный, шанс он получил. Как и с Мифтаховым – тут всё впереди. Проснулся, посмотрел в зеркало и пошёл работать, тут только такой выход. Набор хороших качеств, то, что природа одарила, мама-папа дали, это есть, никто не отрицает. То, что он может заиграть – это здорово. Он может это сделать, - заявил Квартальнов.