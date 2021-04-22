Изменение расписания поезда Казань-Свияжск: Как будет ходить электричка

Поезд будет отправляться на 20 минут раньше. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 29 апреля по 11 мая изменится расписание пригородного поезда №6309 сообщением Казань – Свияжск. Это связано с назначением дополнительных электричек.

Так, со станции Казань поезд отправится на 14 минут раньше – в 20:36. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования поезда. Прибытие на станцию Свияжск запланировано в 21:51.

Также на один день изменится расписание движения поезда №6356 по маршруту Свияжск – Казань. 23 апреля со станции Свияжск поезд отправится на 10 минут раньше – в 12:21. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования поезда. Прибытие на станцию Казань запланировано в 13:38