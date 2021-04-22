Сильно похудел и не может нормально есть: Что известно о состоянии форварда "Ак Барса" Дмитрия Воронкова

Фото: ХК "Ак Барс".

Сезон для "Ак Барса" закончен, но отдыхать пока рано. Так, сразу шесть игроков команды отправились в расположение сборной России. Среди них форвард Дмитрий Воронков, который получил серьезную травму в седьмом матче финальной серии Востока КХЛ против "Авангарда". Ему сломали челюсть, но он не только доиграл матч, но и по первому зову отправился в сборную.

Впрочем, по мнению гендиректора казанского клуба Рафика Якубова, за национальную команду на чемпионате мира форвард вряд ли сыграет. Травма дает о себе знать.

- Вы просто не видели, в каком он сейчас состоянии. Парень похудел килограмм на 7. Его вызвали – Роман Ротенберг решил побеседовать со всеми кандидатами в сборную. Думаю, он вернётся. Там челюсть, ему шину поставили. Он есть не может нормально. Да и силы нужны за сборную играть, питаться, а там… - заявил Якубов.

Дмитрий Воронков в нынешнем сезоне отыграл за "Ак Барс" 68 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач.