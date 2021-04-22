Мэрию Казани из-за сообщения о бомбе эвакуировали в здание музея

На место тут же выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Фото: Александр ГЛУЗ

Согласно содержанию, поступившего в адрес мэрии Казани, электронного письма, в ее здании заложена бомба и взрыв произойдет в четверг, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Людей из мэрии тут же вывели и разместили в соседнем музее. Одновременно с этим здание, в котором якобы заложена бомба, было оцеплено правоохранителями. Также подъехала и пожарная машина, а также кинолог со служебной собакой. Идет осмотр здания и прилегающей к мэрии Казани территории, пока взрывного устройства найдено не было.

Отметим, что за последние 30 дней это уже второй случай эвакуации мэрии в Казани. Так, 31 марта 2021 года на электронную почту приходило похожее сообщение о бомбе. Здание, как и положено, эвакуировали, все обыскали и взрывного устройства не нашли.