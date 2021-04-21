21 апреля в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Число зарегистрированных в Татарстане смертей от коронавируса возросло до 451. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду в Татарстане были подтверждены еще две смерти от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

По данным ведомства, очередными жертвами инфекции стали 72-х и 47-ми летние мужчины. Причины их смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, число зарегистрированных в Татарстане смертей от коронавируса возросло до 451.

Напомним, что за минувшие сутки в республике было выявлено 35 новых случая заражения. Госпитализация понадобилась 14 больным, остальные – 21 инфицированный, проходят лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 20 133 человек, 17 234 уже выздоровели.