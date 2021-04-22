Жительница Казани хотела заработать на криптовалюте и потеряла почти миллион рублей

Началось все с 260 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях в полицию Казани обратилась 43-летняя местная жительница. Как рассказала женщина, еще в конце марта в надежде заработать она оставила на одном из интернет-сайтов заявку на участие в торгах на бирже и покупку криптовалюты.

Через некоторое время ей позвонил некий мужчина и назвался Александром Наумовым. Поддавшись на обещания мужчины получить много денег от схем с криптовалютой, женщина внесла на указанный им банковский счет 260 тысяч рублей.

После чего господин «Наумов» снова позвонил и сообщил, что для инвестирования в куплю-продажу криптовалюты нужны еще деньги. Также жительнице Казани позвонила и некая Кристина – «сотрудница службы поддержки». Она уговорила женщину застраховать вложенные в торги деньги. В итоге она перевела еще около 710 тысячи рублей.

Когда жительница Казани поняла, что отдала неизвестным порядка 970 тысяч рублей и их уже вряд ли вернуть, то тут же пошла в полицию писать заявление.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению, - сообщили в УМВД Казани.