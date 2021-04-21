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Происшествия21 апреля 2021 17:49

В Татарстане около въезда в нацпарк «Нижняя Кама» загорелось кафе

Из общепита эвакуировались семь человек
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Происходило горение кровли на площади 60 квадратных метров.

Происходило горение кровли на площади 60 квадратных метров.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сегодня, 21 апреля, днем в Тукаевском районе за Боровецким мостом при въезде в нацпарк «Нижняя Кама» рядом с базой отдыха «Лебяжье» загорелось кафе. Из отдельно стоящего одноэтажного здания общепита самостоятельно эвакуировались пять человек персонала и два посетителя.

- Происходило горение кровли на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили о потушенном пожаре в МЧС Татарстана.

Причины возгорания теперь устанавливают специалисты.

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