В Татарстане около въезда в нацпарк «Нижняя Кама» загорелось кафе

Происходило горение кровли на площади 60 квадратных метров. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Сегодня, 21 апреля, днем в Тукаевском районе за Боровецким мостом при въезде в нацпарк «Нижняя Кама» рядом с базой отдыха «Лебяжье» загорелось кафе. Из отдельно стоящего одноэтажного здания общепита самостоятельно эвакуировались пять человек персонала и два посетителя.

- Происходило горение кровли на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили о потушенном пожаре в МЧС Татарстана.

Причины возгорания теперь устанавливают специалисты.