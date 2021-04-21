Доходы самозанятых в Татарстане превысили 21,6 миллиарда рублей

Самозанятым в Татарстане и дальше будут оказывать господдержку наравне с другими представителями бизнеса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За время действия специального налогового режима в Татарстане доходы самозанятых превысили 21,6 миллиарда рублей. Такой статус в республике имеют 119,6 тысяч человек, сообщают в региональном Минэкономики.

К слову, из-за коронавирусного кризиса самозанятым в Татарстане и дальше будут оказывать господдержку наравне с другими представителями бизнеса. Кроме того, Фонд поддержки предпринимательства республики снизил для самозанятых минимальную ставку по займу и смягчил условия по залогам.

Так, им,будет доступно до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 24 месяцев на любые обоснованные затраты. Деятельность самозанятых облагается налогом «на профессиональный доход», под ставку равную от половины ключевой ЦБ на момент подачи заявки до 6%.