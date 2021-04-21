В Казани ищут свидетели того, как пассажирку троллейбуса ударило током и выбросило на улицу

Следователи просят свидетелей произошедшего позвонить по телефону: 8 (843) 554-21-17. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Казани следственный комитет расследует уголовное дело, возбужденное по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о случае, который произошел утром 5 февраля.

Тогда, по версии следствия, на остановке «Болотникова» 36-летняя женщина зашла в троллейбус депо №1. Как только она взялась за поручень, как ее тут же ударило током. Причем так сильно, что потерпевшую выбросило из салона на улицу.

- В дальнейшем она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей был поставлен диагноз «поражение электротоком». Следствие полагает, что получение женщиной травм стало следствием оказания услуг перевозок, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сейчас его сотрудники ищут свидетелей произошедшего. Их просят позвонить по телефону: 8 (843) 554-21-17.