В Чувашии сгорело два дома, найдены тела двух погибших

С места происшествия. Фото: МЧС Чувашии

20 апреля в поселке Новая Жизнь Ибресинского района сгорели два частных дома и еще один пострадал от огня. В ходе их тушения пожарные обнаружили тела хозяев уничтоженных огнем построек – 61-летнего мужчины и 88-летней женщины.

С места происшествия. Фото: МЧС Чувашии

- В ликвидации возгорания спасатели задействовали четыре единицы основной пожарной техники и 12 человек личного состава, - сообщили в МЧС Чувашии.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что, по предварительной версии, причиной этой трагедии стала неосторожность при сжигании мусора.