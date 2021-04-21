В Ульяновске завели уголовное дело из-за 11-летней девочки, которую сбила иномарка

Водителя решили не арестовывать. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жесткий наезд на ребенка в Ульяновске произошел утром 20 апреля на улице Генерала Мельникова. Там 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил 11-летнюю девочу, которая перебегала дорогу в неположенном для этого месте.

В результате этого ДТП ребенок получил различные травмы, в том числе переломы, и был срочно госпитализирован.

- В течении двух часов реанимационная бригада врачей травматологов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов больницы боролась за жизнь девочки. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Врачи делают все возможное, чтобы спасти пациентку, - сообщили в Минздраве Ульяновской области.

Сегодня, 21 апреля, по факту наезда на ребенка на улице Генерала Мельникова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- В отношении водителя избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке, - сообщили МВД области.

В настоящее время следствием назначено проведение ряда судебных экспертиз.