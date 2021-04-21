В Ульяновской области подтвердили еще семь смертей от коронавируса

Также в области за минувшие сутки было выявлено 83 новых случая заражения COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно сообщению от федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса от 20 апреля, в Ульяновской области зарегистрировали еще семь смертей от инфекции. Таким образом, число летальных исходов коронавируса в регионе возросло до 1 113.

Также, по информации федерального оперштаба, в области за минувшие сутки было выявлено 83 новых случая заражения COVID-19. Всего там его обнаружили у 52 660 человек.

В свою очередь Роспотребнадзор Ульяновской области сообщает, что за время пандемии в регионе специалисты провели 829 625 лабораторных исследований на коронавирус, ими было обследовано 793 524 человека. 7 998 из них до сих пор находятся под наблюдением.