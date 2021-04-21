Дальше без Алекно, Кроткова и Смоляра: "Зенит" лишился трех игроков

Фото: ВК "Зенит-Казань".

Еще три игрока "Зенита-Казань" продолжат карьеру в других клубах. Вслед за Александром Бутько и Эрвином Нгапетом команду покидают Валентин Кротков, Лоран Алекно и Артем Смоляр.

Либеро Кротков провел в Казани пять лет. За это время он завоевал 13 трофеев, став, в том числе, победителем Лиги Чемпионов и клубного чемпионата мира. Всего за "Зенит" Валентин сыграл 153 матча.

С 2017 года за "Зенит" играл воспитанник системы казанского клуба Лоран Алекно. Он начал карьеру в "Зените-УОР", затем выступал за "Академию-Казань", а последние четыре сезона отыграл в суперлиге. У Лорана 160 матчей в майке "Зенита".

Блокирующий Артем Смоляр в минувшем сезоне провёл 13 матчей за казанскую команду и стал в ее составе обладателем Суперкубка России.